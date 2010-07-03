Парк усадьбы Люблино откроют до конца лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парк усадьбы Люблино откроют для горожан до конца лета. Сейчас на территории площадью 36,8 гектара ведутся работы по комплексному благоустройству, передает портал мэра и правительства Москвы.

В ходе работ в парке оборудовали новую набережную вдоль Люблинского пруда, возвели павильон с живописным видом на окрестности для свадеб и других праздников, построили лодочную станцию и причал.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на лодочной станции построены и облицованы лиственницей мостики пристани, а также открытая терраса.

"Местом притяжения отдыхающих горожан станет набережная вдоль берега Люблинского пруда, здесь установили новые опоры освещения", – добавил он.

В парке уже почти готов новый прогулочный маршрут. Кроме того, уточнил Бирюков, специалисты обустраивают удобные спуски к воде: три мостика уже облицованы, на трех ведутся работы, к оставшимся восьми приступят в ближайшее врем". Когда работы завершатся, на некоторых из 14 мостиков установят лежаки. Насладиться отдыхом у Люблинского пруда москвичи и гости города смогут уже этим летом, подчеркнул заммэра.

А в центральной части парка усадьбы Люблино вышло на финишную прямую строительство амфитеатра и танцевальной площадки. Рабочим остается только выполнить отделку крытых сцен для мероприятий.

На шести детских площадках продолжаются работы по установке игровых комплексов. Наряду с ними, в парке появится необычная площадка с 32 подвесными качелями, которая порадует посетителей всех возрастов.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству парка усадьбы Люблино выполнены более чем на 80%. На территории завершается устройство двух спортивных зон общей площадью порядка трех тысяч квадратных метров. Там уже установили все тренажеры.