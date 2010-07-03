Спортивные зоны в парке "Усадьба Люблино" почти готовы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На территории парка "Усадьба Люблино" юго-востоке столицы завершается устройство двух спортивных зон, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на площадках общей площадью порядка трех тысяч квадратных метров уже установлены все тренажеры. Теперь специалистам предстоит уложить финишный слой прорезиненного покрытия.

Бирюков напомнил, что работы проводятся в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории площадью 36,8 гектара, передает Агентство "Москва".

Одна зона площадью более двух тысяч "квадратов" расположилась в западной части парка. У нее уже есть своя многофункциональная площадка, два теннисных корта, площадка с силовыми тренажерами и хоккейная коробка. Вторая зона расположена немного южнее. Она не новая, специалисты лишь реконструировали хоккейную коробку и воркаут площадку.

Сейчас в парке ведутся работу по устройству дорожек и проведению коммуникаций. Также обустраивается сцена для проведения массовых мероприятий. В будущем здесь оборудуют детские площадки, а вдоль Люблинского пруда обустроят уютную набережную. Территорию озеленят.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству парка "Усадьба Люблино" выполнены более чем на 80%. Сейчас в парке идет монтаж системы видеонаблюдения. Парк, включая свадебный павильон, планируют открыть этим летом. Сейчас местные жители уже могут гулять по благоустроенной части парка.