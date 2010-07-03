Парк "Усадьба Люблино" благоустроили более чем на 80%

Работы по благоустройству парка "Усадьба Люблино" на юго-востоке столицы выполнены более чем на 80%, рассказал начальник управления по реализации объектов благоустройства департамента капитального ремонта Москвы Сергей Марков, сообщает Агентство "Москва".
По словам чиновника, сейчас в парке идет монтаж системы видеонаблюдения. В центральной части парка благоустройство почти завершилось. Сейчас подрядчик делает выходы к улицам.
Марков также отметил, что парк, включая свадебный павильон, планируют открыть этим летом. Сейчас местные жители уже могут гулять по благоустроенной части парка.
На набережной Москвы-реки в Капотне появятся экологические тропы. Пешеходные маршруты проложат в природном парке вдоль заболоченных территорий. Осушать их не будут, чтобы сохранить естественный ландшафт.
Сейчас специалисты обустраивают каркас будущих экомаршрутов. На одном участке он уже почти готов, а на втором начался монтаж винтовых свай.
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