Экотропы появятся в парке на набережной Москвы-реки в Капотне

Экологические тропы появятся на набережной Москвы-реки в Капотне, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Пешеходные маршруты проложат в природном парке вдоль заболоченных территорий. Осушать их не будут, чтобы сохранить естественный ландшафт.
Как пояснили в столичном департаменте капремонта, в настоящее время специалисты обустраивают каркас будущих экомаршрутов. На одном участке он уже почти готов, а на втором начался монтаж винтовых свай.
"В конструкциях экотроп смонтируют архитектурно-художественную подсветку, которая в вечернее время будет светиться мягким и теплым светом и не потревожит представителей фауны", – отметили в пресс-службе департамента. Экотропы замостят деревянными досками, а по соседству высадят водолюбивые растения, характерные для местного ландшафта. По данным ведомства, протяженность одной экотропы составит примерно 800 метров, а второй – 450 метров.
Для посетителей парка оборудуют десять смотровых площадок площадью 25 квадратных метров с лавочками для отдыха. Кроме того, вдоль экотроп установят таблички с описанием редких животных, обитающих в парке.
Помимо экотроп, на набережной Москвы-реки в Капотне обустроят детские площадки, проложат дорожки и высадят деревья и кустарники. Для безопасности в парке установят фонари и создадут архитектурно-художественную подсветку.
Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что работы по благоустройству нового парка в Капотне завершатся ко Дню города. По его словам, "изюминкой" парка станет архитектурно-художественная подсветка вдоль берега Москвы-реки. Заммэра также отметил, что москвичи сами выберут название для нового парка. Чтобы узнать их мнение, власти города объявят конкурс.
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