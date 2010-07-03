Новый парк появится в Капотне ко Дню города

Благоустройство нового парка в Капотне завершат ко Дню города. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, завершать работы весеннего благоустройства ко Дню города уже стало традицией, которой решили придерживаться и в Капотне.

Как отметил заммэра, "изюминкой" нового парка станет архитектурно-художественная подсветка вдоль берега Москвы-реки. "С помощью нее мы сможем не мешать птицам и в определенное зимнее время зажигать фонари подсветки", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва". Это позволит "никак не влиять на природу и создавать красоту", добавил он.

Заммэра также сообщил, что москвичи сами выберут название для нового парка. Чтобы узнать их мнение, власти города объявят конкурс. "Можно назвать его Капотня, можно сделать продолжение парка 850-летия. Это право самих жителей", – сказал Бирюков.

Ранее Петр Бирюков рассказал, что в этом году в столице появится почти 60 новых парков. По словм заммэра, если в 2010 году в Москве было 130 парковых территорий, то сейчас их уже более 500.