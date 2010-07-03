Работы по благоустройству в столице идут быстрее на 1,5 месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве работы по благоустройству идут, опережая сроки прошлых лет на 1,5 месяца, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Также он отметил, что в текущем году будут проведены самые масштабные работы по благоустройству. По словам заммэра, работы идут почти в каждом столичном районе.
"Говоря о темпах работы, необходимо отметить, что мы сегодня по сравнению с предыдущими годами идем примерно на полтора месяца раньше по объему и срокам выполнения", приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".
Также заммэра добавил, что за последнее время на 15–25% увеличилась скорость движения на столичных дорогах.
Ранее сообщалось, что до конца года в столице пройдет благоустройство 54 улиц. На обновленных улицах появятся велосипедные парковки, пешеходные переходы, стелы пешеходной навигации, а в некоторых местах изменится схема движения транспорта. Также специалисты организуют 103 новых наземных пешеходных перехода.
Кроме того, на деньги от платных парковок благоустроят порядка 30 дворов Тверского района. Благоустройство ожидает Новослободскую, Сущевскую и Тихвинскую улицы, Угловой, Глинищевский, Старопименовский и Оружейный переулки и другие.
В прошлом году на благоустройство районов за счет платных парковок направили более 4,2 миллиарда рублей. Решение о таком распределении средств было принято мэром Москвы и правительством с первого дня введения платных парковок. На эти средства в районах и улицах, где собираются средства, создаются парки, детские площадки и доступная среда для маломобильных граждан.
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