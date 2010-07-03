Специальный раздел о программе "Мой район" появится на mos.ru

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Специальный раздел о программе "Мой район" появится на портале мэра и правительства Москвы, сообщил Сергей Собянин.

"Уже сегодня вечером откроем раздел на mos.ru, специально посвященный программе "Мой район". Он будет состоять из интерактивного "кубика-рубика", наполненного разными сторонами нашей жизни и района", – сообщил Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Мэр уточнил, что там можно будет посмотреть информацию об истории района, а также о его уникальности. О том, какие интересные объекты находятся в районе, о планах и результатах благоустройства территории.

"То, что мы разместили в порядке эксперимента – первый драфт, дальше его надо наполнять. Живая модель будет постоянно наполняться и развиваться", – сказал он.

Программа направлена на развитие инфраструктуры с учетом пожеланий москвичей.

Ранее сообщалось, что более 300 жителей ЦАО и САО приняли участие в форсайт-сессиях по перспективному развитию программы "Мой район". За два дня проведения стратегических сессий в них приняли участие более 300 представителей этих округов. Основной задачей форсайт-сессии является сбор предложений с целью перспективного развития программы "Мой район", использования и внедрения лучших практик.