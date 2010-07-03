Спорткомплекс планируют построить в деревне Марушкино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В деревне Марушкино в ТиНАО планируют построить спорткомплекс площадью около 14 тысяч квадратных метров. Объект возведут по адресу улица Привольная, владение 9, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса столицы со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий города Владимира Жидкина.
Он отметил, что здание будут строить за счет средств инвестора.
"Департамент по конкурентной политике уже объявил аукцион на участок земли под спорткомплекс. В конце июня узнаем победителя", – приводятся в сообщении слова Жидкина.
По его словам, инвесторы активно участвуют в аукционах на право аренды участков в ТиНАО под строительство различных объектов.
"Из 900 миллиардов рублей, вложенных в градостроительное развитие новых территорий, 700 миллиардов – это внебюджетные средства", – сказал он.
Ранее сообщалось, что вблизи деревни Львово появится новый спорткомплекс. Проект ФОКа обсудят вместе с жителями на публичных слушаниях.
Внесение изменений в проект ФОКа с картодромом общей площадью 21,7 тысячи квадратных метров разрешила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.
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