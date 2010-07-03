Новый ФОК с бассейнами построят близ стадиона "Красный Октябрь"

Новый спорткомплекс появится недалеко от стадиона "Красный Октябрь" на северо-западе столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как уточнил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, сейчас "на объекте завершаются работы нулевого цикла, в ближайшее время строители приступят к возведению надземной части здания". Площадь четырехэтажного ФОКа превысит три тысячи квадратных метров, отметили в Депстрое.
По данным ведомства, на первом этаже разместятся бассейны для взрослых и детей, с раздевалками и буфетом. Этажом выше оборудуют игровой зал с трибуной для 60 зрителей. Там будут проходить занятия по баскетболу, волейболу и большому теннису как для детей, так и для взрослых.
На третьем этаже появится тренажерный зал с раздевалками и кабинетом инструкторов. А на самом верхнем этаже обустроят кабинеты администрации ФОКа.
Ранее сообщалось, что ГЗК во главе с Сергеем Собяниным приняла решение о строительстве ФОКа с бассейном на Стрелецкой улице в СВАО. Предполагается, что в новом спорткомплексе смогут заниматься ученики расположенных по соседству колледжа дизайна и декоративного искусства МГХПА имени Строганова и школы "Марьина Роща" имени Орлова.
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