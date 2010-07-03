Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:56

Спортклуб в районе Ховрино планируют достроить до конца 2019 года

город спорт строительство

12:56

Поделиться в социальных сетях:

Фото: stroi.mos.ru

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Ховрино планируют завершить до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Трехэтажный спортивный клуб разместится недалеко от станции метро "Речной вокзал" и парка "Гречево". На его территории для посетителей клуба появится парковка на 28 мест, а также пешеходные дорожки. Площадь объекта составит порядка трех тысяч квадратных метров.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что сейчас на объекте ведутся электромонтажные работы, а также происходит прокладка кабелей освещения и пожарной сигнализации. "Все планировочные и инженерные системы комплекса отвечают функциональному назначению", – уточнил он.

Ранее появилась информация о возведении многофункционального центра с ФОКом в Отрадном. Центр будет состоять из двух зданий 6 и 16 этажей, которые объединит переход. Общая площадь объекта составит чуть более 30 тысяч квадратных метров.

В одном из зданий расположится ФОК с бассейном, в другом – офисные помещения, культурные объекты, кафе и магазины. Также предусмотрена парковка на 197 машино-мест.

город спорт строительство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика