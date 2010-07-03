Спортклуб в районе Ховрино планируют достроить до конца 2019 года

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Ховрино планируют завершить до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Трехэтажный спортивный клуб разместится недалеко от станции метро "Речной вокзал" и парка "Гречево". На его территории для посетителей клуба появится парковка на 28 мест, а также пешеходные дорожки. Площадь объекта составит порядка трех тысяч квадратных метров.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что сейчас на объекте ведутся электромонтажные работы, а также происходит прокладка кабелей освещения и пожарной сигнализации. "Все планировочные и инженерные системы комплекса отвечают функциональному назначению", – уточнил он.
Ранее появилась информация о возведении многофункционального центра с ФОКом в Отрадном. Центр будет состоять из двух зданий 6 и 16 этажей, которые объединит переход. Общая площадь объекта составит чуть более 30 тысяч квадратных метров.
В одном из зданий расположится ФОК с бассейном, в другом – офисные помещения, культурные объекты, кафе и магазины. Также предусмотрена парковка на 197 машино-мест.
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