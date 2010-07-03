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14:15

Многофункциональный центр с ФОКом возведут в Отрадном

город строительство

14:15

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Фото: Иванко Игорь/портал Москва 24

Многофункциональный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном могут построить в столичном районе Отрадное, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Москомархитектуру.

Площадь участка под застройку, расположенного на Алтуфьевском шоссе, владение 37, составляет порядка одного гектара. Состав помещений определят на последующих стадиях проектирования.

Многофункциональный центр будет состоять из двух зданий 6 и 16 этажей, которые объединит переход. Общая площадь объекта составит чуть более 30 тысяч квадратных метров.

В одном из зданий расположится ФОК с бассейном, в другом – офисные помещения, культурные объекты, кафе и магазины. Также предусмотрена парковка на 197 машино-мест.

Объект возведут за счет инвестора. Земельный участок, предназначенный под строительство, выставят на торги.

город строительство

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