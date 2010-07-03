ФОК с бассейном планируют построить в СВАО

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Северо-Восточном административном округе столицы планируют построить ФОК с бассейном. Соответствующее решение 16 мая приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

ФОК с бассейном планируют возвести по адресу: улица Стрелецкая, владение 2. На сегодняшний день по данному адресу находится неиспользуемая плоскостная парковка.

В построенном комплексе смогут заниматься спортом учащиеся близ­лежащих образовательных учреждений – колледжа дизайна и декоративного искусства МГХПА имени Строганова и школы "Марьина Роща" имени Орлова.

Ранее сообщалось, что ГЗК рассмотрела вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территории, которая находится по адресу: улица Академика Королева, владение 13. По данному адресу планируют построить здание для размещения ФОКа, мест общественного питания, пансионата, а также офисов.