Многофункциональное здание с ФОКом планируют построить в СВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Северо-Восточном административном округе столицы планируют построить многофункциональное здание с ФОКом.

Вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территории, которая находится по адресу: улица Академика Королева, владение 13, рассмотрели на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.

Уточняется, что планируется возвести здание площадью до 14,5 тысячи квадратных метров и высотой до 11 этажей для размещения ФОКа, мест общественного питания, пансионата, а также офисов. Проект изменений рассмотрят на публичных слушаниях.