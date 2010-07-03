Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:12

Новый спорткомплекс появится в районе Зябликово к 2022 году

город спорт строительство

11:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в районе Зябликово к 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.

Как уточнили в ведомстве, торги по аренде земельного участка, на котором возведут новый ФОК, выиграла компания "ТКС Технология". Участок площадью 0,27 гектара расположен на территории владения 26 на Ореховом бульваре.

По данным РИА Недвижимость, для строительства спорткомплекса договор аренды с "ТКС Технология" заключат сроком на два года и восемь месяцев.

Ранее сообщалось, что новый спортивный комплекс откроется в районе Фили-Давыдково до конца года. Там будут проходить соревнования по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу.

город спорт строительство

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика