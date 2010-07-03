Новый спорткомплекс появится в районе Зябликово к 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в районе Зябликово к 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.
Как уточнили в ведомстве, торги по аренде земельного участка, на котором возведут новый ФОК, выиграла компания "ТКС Технология". Участок площадью 0,27 гектара расположен на территории владения 26 на Ореховом бульваре.
По данным РИА Недвижимость, для строительства спорткомплекса договор аренды с "ТКС Технология" заключат сроком на два года и восемь месяцев.
Ранее сообщалось, что новый спортивный комплекс откроется в районе Фили-Давыдково до конца года. Там будут проходить соревнования по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу.
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