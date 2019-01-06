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05:44

Новый спорткомплекс откроют в 2019 году на западе Москвы

город строительство спорт

05:44

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Новый спортивный комплекс откроется на западе Москвы до конца 2019 года, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Спорткомплекс появится в районе Фили-Давыдково по адресу улица Малая Филевская, дом 34, корпус 2. Функциональное назначение объекта – тренировочная деятельность, проведение соревнований по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу.

Также сообщается, что в столичном районе Свиблово в апреле-июне 2019 года планируется ввести в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Он будет располагаться по адресу: улица Седова, дом 12а, строение 1.

В то же время в Подмосковье в новом году планирует завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию 15 новых спортивных сооружений, в том числе восемь физкультурно-оздоровительных комплексов и семь стадионов.

Объекты появятся в городских округах Серебряные Пруды, Дзержинский, Ликино-Дулево, Шатура, Богородский, Орехово-Зуево, Ивантеевка, Чехов, Балашиха, Красногорск, Лосино-Петровский, а также Щелковского, Одинцовского районов.

Кроме того, в до конца года в Московской области планируют завершить строительство и ввести в эксплуатацию 20 общеобразовательных учреждений, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.

1 января стадион спортивного комплекса "Олимпийский" закрыли на двухгодичный ремонт. Все спортивные группы, проводимые в залах стадиона, были отменены.

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город строительство спорт

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