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12 декабря, 08:08

Спортивный кластер сформируют в "Лужниках" к 2021 году

город строительство спорт

Фото: портал Москва 24/Антон Велижкнин

Спортивный кластер сформируют на территории олимпийского комплекса "Лужники" к 2021 году.

Как сообщил Агентству "Москва" глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, он будет состоять из центров различных видов спорта.

По его словам, в частности, предстоит построить Международный центр самбо и Центр бокса. "Это будет огромное здание площадью 10-15 тысяч квадратных метров, которое разместится между хоккейным дворцом и ТТК", – сказал Бочкарев.

Он отметил, что там откроется детский клуб, специализированная школа, национальный музей самбо, а также офисы международных федераций.

Кроме того, в адресной инвестиционной программой предусмотрено развитие спортивного комплекса "Воробьевы горы". Там планируют создать новые лыжные склоны, трамплин для сноубордистов, экстрим-парк.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин ранее рассказал, что в "Лужниках" в 2019 году будет завершено строительство Дворца водных видов спорта и Дворца гимнастики.

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