Как будут выглядеть Воробьевы горы

В ближайшие два года преобразится территория Воробьевых гор. Здесь в конце 2020 – начале 2021 года создадут спортивный кластер. О том, что именно построят и чем там можно будет заняться, читайте в материале портала Москва 24.





Трамплин возвращается

В следующем году на Воробьевых горах откроется новый трамплин. По словам мэра Москвы, завершить работы в 2019 году обещает инвестор.

Большой трамплин на Воробьевых горах был построен в 1953 году, а в 2012 году после пожара его закрыли. В 2016-м аварийную конструкцию демонтировали, и началось строительство нового спуска. "Трамплин за полвека существования устарел, не соответствовал нормам, поэтому ему требовалась модернизация", – пояснил порталу Москва 24 директор по маркетингу компании, подготовившей концепцию создания спортивного кластера на Воробьевых горах, Александр Чекмарев.

Под большим трамплином строится спортивная горнолыжная школа. Ее открытие запланировано на 2019 год. Под станцией канатной дороги "Новая лига" сделают точку проката горнолыжного оборудования. За занятиями горнолыжников и соревнованиями зрители смогут наблюдать с трибун. Возможно, на Воробьевых горах появится вертикальная трасса для конькобежцев. "Запроектировали трассу для спуска на коньках, но появится она или нет, пока не известно", – рассказал Александр Чекмарев.

На Воробьевых горах планируют также создать новые лыжные склоны, трамплин для сноубордистов, экстрим-парк. "Когда вся эта спортивная инфраструктура заработает, лыжники вновь потянутся на Воробьевы горы, как это было в 1960–80-е годы. На все это уйдет еще два-три года", – отметил Сергей Собянин .

Погулять и побегать

От смотровой площадки до набережной проложат новые вертикальные дорожки. "Смотровую площадку посещают около пяти миллионов человек в год. Люди смотрят вниз и не понимают, что дальше делать. Наша задача "стащить" их вниз и предложить продолжить позаниматься спортом и погулять по набережной", – поделился планами представитель компании.

По его словам, на Воробьевых горах планируется создать сеть дорожек, которые пройдут через заказник, как со стороны Новодевечьего монастыря, так и со стороны Воробьевых гор, и их "подключат" к существующей дорожно-тропиночной сети.

Концепция предполагает также создание вертикальных и горизонтальных веломаршрутов, маршрутов для скандинавской ходьбы и для бега.

Для детей и взрослых

Центральным местом летнего отдыха на горе станет здание многофункционального спортивного центра. Его построят на том месте, где раньше размещался роллердром, посередине между смотровой площадкой и набережной. "Задача центра – работа с нашими бегунами, прыгунами, скандинавскими пешеходами", – отметил собеседник портала Москва 24.

В центре организуют прокат спортивного оборудования, а также планируется открыть доступный для всех фитнес-клуб. Летом скалолазы смогут тренироваться в новом скалодроме.

Не скучно будет и детям. Для них построят детскую площадку и батутный центр, контактный зоопарк, веревочный парк и школу скаутов.

На набережной поставят музейный павильон, где будут создавать экспозиции о спортивном прошлом Москвы и достижениях.

"Первую экспозицию можно было бы посвятить спортивному прошлому на этой территории. Воробьевы горы всегда тяготели к спорту, и не только зимнему, – рассказал Александр Чекмарев. – Например, в 30-х годах был проект строительства здесь Международного красного стадиона как центрального спортивного места Страны Советов. Другие экспозиции расскажут про спортивные достижения, будет и Зал славы".

Новая жизнь подъемника

Подняться от станции "Воробьевы горы" на улицу Косыгина и смотровую площадку через два года будет возможным на экалаторе. В начале осени власти Москвы приняли решение восстановить заброшенную эскалаторную галерею. В этом году начнется демонтаж существующих конструкций, а затем галерею вновь построят. Проведет аварийно-восстановительные работы российская компания в течение 540 дней.