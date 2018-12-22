Домашнюю арену ХК "Спартак" отреставрируют по проекту МГСУ

Проект реконструкции ледового дворца "Сокольники", который до 2015 года являлся домашней ареной хоккейного клуб "Спартак", подготовит Московский государственный строительный университет (МГСУ).

Как сообщил председатель совета директоров группы компаний ТЭН Руслан Гутнов на пресс-конференции, реконструкцию планируют начать в мае 2019 года. Сумма инвестиций в проект составит 6,5 миллиарда рублей.

На обновленной арене появится подземный паркинг на 317 машино-мест. Чаша стадиона будет углублена на 8 метров. Также основная арена получит потенциал трансформации под канадский стандарт с примыкающими сидениями.

Вместимость большой арены составит более 12 тысяч человек: по 5 тысяч зрителей на нижнем и верхних уровнях, а также 2,5 тысячи зрителей в VIP-ложах.

Ранее отмечается, что "Спартак" может вернуться в реконструированный дворец в 2020 году.