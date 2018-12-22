Домашнюю арену ХК "Спартак" отреставрируют по проекту МГСУ

Проект реконструкции ледового дворца "Сокольники", который до 2015 года являлся домашней ареной хоккейного клуб "Спартак", подготовит Московский государственный строительный университет (МГСУ).
Как сообщил председатель совета директоров группы компаний ТЭН Руслан Гутнов на пресс-конференции, реконструкцию планируют начать в мае 2019 года. Сумма инвестиций в проект составит 6,5 миллиарда рублей.
На обновленной арене появится подземный паркинг на 317 машино-мест. Чаша стадиона будет углублена на 8 метров. Также основная арена получит потенциал трансформации под канадский стандарт с примыкающими сидениями.
Вместимость большой арены составит более 12 тысяч человек: по 5 тысяч зрителей на нижнем и верхних уровнях, а также 2,5 тысячи зрителей в VIP-ложах.
Ранее отмечается, что "Спартак" может вернуться в реконструированный дворец в 2020 году.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.