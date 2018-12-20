ФК "Локомотив" завершил проект по реконструкции домашнего стадиона

ФК "Локомотив" завершил эскизный проект по реконструкции домашнего стадиона в Черкизове. Об этом сообщил на своей странице в Instagram генеральный директор столичного футбольного клуба Илья Геркус.
"После дополнительной экспертизы и тщательного обследования существующих конструкций была построена математическая модель, которая показала, что оптимальным представляется вариант с угловым расположением опор", – написал он.
Геркус также отметил, что основной сложностью при проектировании был выбор между двумя инженерными решениями: устройства подвесной крыши на дополнительных опорах, расположенных по центру трибун или по углам трибун.
Ранее Геркус на своих страницах в соцсетях сообщил, что у "РЖД-Арены" появятся крытые фасады и закрывающаяся крыша. По предварительным расчетам, стоимость строительства раздвижной крыши и крытых фасадов на столичном стадионе "РЖД-Арена" составит около 1,5 миллиарда рублей.
Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году. Летом 2017 года он был реконструирован и переименован в "РЖД-Арену". Вместимость стадиона после реконструкции стала составлять 27 320 зрителей.
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