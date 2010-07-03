Проект нового ФОКа вблизи деревни Львово обсудят с жителями

Фото: stroi.mos.ru

Новый спорткомплекс появится вблизи деревни Львово. Проект ФОКа обсудят вместе с жителями на публичных слушаниях.

Внесение изменений в проект ФОКа с картодромом общей площадью 21,7 тысячи квадратных метров разрешила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Расположится он в поселке Вороновское, вблизи деревни Львово в ТиНАО.

Ранее сообщалось, что новый спорткомплекс появится недалеко от стадиона "Красный Октябрь" на северо-западе столицы. Как уточнил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, сейчас "на объекте завершаются работы нулевого цикла, в ближайшее время строители приступят к возведению надземной части здания".

Площадь четырехэтажного ФОКа превысит три тысячи квадратных метров. На первом этаже разместятся бассейны для взрослых и детей, с раздевалками и буфетом. Этажом выше оборудуют игровой зал с трибуной для 60 зрителей. Там будут проходить занятия по баскетболу, волейболу и большому теннису как для детей, так и для взрослых.

На третьем этаже появится тренажерный зал с раздевалками и кабинетом инструкторов. А на самом верхнем этаже обустроят кабинеты администрации ФОКа.