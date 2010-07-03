ЦАО и САО приняли участие в форсайт-сессиях по программе "Мой район"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Более 300 жителей Центрального административного округа (ЦАО) и Северного административного района (САО) приняли участие в форсайт-сессиях по перспективному развитию программы "Мой район". Об этом сообщила пресс-служба АНО "Мой район".

"Вчера состоялась встреча с отраслевыми экспертами и жителями ЦАО. Сегодня проходит встреча со специалистами, проживающими и работающими на территории САО. За два дня проведения стратегических сессий в них приняли участие более 300 представителей ЦАО и САО. Основной задачей форсайт-сессии является сбор предложений с целью перспективного развития программы "Мой район", использования и внедрения лучших практик", – передает Агентство "Москва".

Форсайт-сессии по программе "Мой район" проходят в столичных округах с 3 по 25 июня.

