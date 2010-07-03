До конца года в столице благоустроят 54 улицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До конца года в столице пройдет благоустройство 54 улиц, сообщил журналистам замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян.

По его словам, на обновленных улицах появятся велосипедные парковки, пешеходные переходы, стелы пешеходной навигации, а в некоторых местах изменится схема движения транспорта.

Также специалисты организуют 103 новых наземных пешеходных перехода. Шахбазян добавил, что на двух участках изменится схема движения. В частности, в Большом Черкасском переулке после ремонта можно будет проехать от улицы Ильинки, а в Звонарском переулке – от Неглинной улицы к Рождественке.

Тротуары на 25 благоустроенных улицах расширятся в среднем на метр. На 27 улицах появятся велопарковки на более чем 500 мест. На 36 улицах появится почти 140 стел навигации для удобства пешеходов.

Замглавы ЦОДД добавил, что пешеходный поток после проведения работ увеличится в среднем на 15%.

"Например, после реконструкции Якиманской набережной мы видим увеличение потока пешеходов в шесть раз, на Новой площади – в пять раз, на улице Варварка и улице Лесная – в два раза", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что на деньги от платных парковок благоустроят порядка 30 дворов Тверского района. Благоустройство ожидает Новослободскую, Сущевскую и Тихвинскую улицы, Угловой, Глинищевский, Старопименовский и Оружейный переулки и другие.

В прошлом году на благоустройство районов за счет платных парковок направили более 4,2 миллиарда рублей. Решение о таком распределении средств было принято мэром Москвы и правительством с первого дня введения платных парковок. На эти средства в районах и улицах, где собираются средства, создаются парки, детские площадки и доступная среда для маломобильных граждан.