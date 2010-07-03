Дворы Тверского района благоустроят на деньги от платных парковок

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Более 30 дворов Тверского района благоустроят в этом году. Работы проведут на деньги от платных парковок, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Московский паркинг.

Благоустройство ожидает Новослободскую, Сущевскую и Тихвинскую улицы, Угловой, Глинищевский, Старопименовский и Оружейный переулки и другие.

Там отреставрируют детские площадки, установят ограждения, обустроят парковочные карманы, отремонтируют площадки для тихого отдыха и для выгула собак, приведут в порядок газоны и цветники, а также высадят деревья и кустарники.

В районе Арбат дворы также приводят в порядок на средства, полученные от платных парковок. Как уточнили в АМПП, в 2019 году работы проведут во дворах домов на улицах Арбат и Новый Арбат, а также в Староконюшенном, Большом Афанасьевском и Калошином переулках.

Деньги, полученные от платных парковок, распределяются между управами районов Москвы и тратятся на благоустройство дворовых территорий.

В прошлом году на благоустройство районов за счет платных парковок направили более 4,2 миллиарда рублей. Решение о таком распределении средств было принято мэром Москвы и правительством с первого дня введения платных парковок. На эти средства в районах и улицах, где собираются средства, создаются парки, детские площадки и доступная среда для маломобильных граждан.