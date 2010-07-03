Собянин осмотрел ход благоустройства Большого Очаковского пруда

Фото: соцсети

Продолжается благоустройство Большого Очаковского пруда в районе Очаково-Матвеевское. Сегодня ход работ осмотрел Сергей Собянин, сообщает Агентства "Москва".

"Сделана набережная, совместно с Мосводостоком очищено дно пруда, проведены работы по поднятию уровня воды и работы по креплению береговой черты", – рассказал в беседе с мэром префект ЗАО Алексей Александров.

Он также уточнил, что в пруду оставили кувшинки по просьбе жителей. Кроме того, в парке обустроена экологическая тропа, сооружены спортивные и детские площадки.

Большой Очаковский пруд располагается между улицей Озерной и Мичуринским проспектом. Общая площадью природной зоны составляет 16,39 гектара. Завершить работы по благоустройству планируется 10 августа.

Ранее в парке усадьбы Люблино завершили строительство новой лодочной станции. Общий навес объединяет павильон для хранения лодок, кассу и открытую террасу.