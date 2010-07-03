19:45
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства Детского Черкизовского парка. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Детский Черкизовский парк – исторический парк. Им пользуются так или иначе около 250 тысяч жителей прилегающих районов. Конечно, он должен быть сделан качественно – это во-первых. Во-вторых, – и мы стараемся делать почти везде – насыщен спортивными объектами: и для экстремальных видов спорта, и просто для занятия физкультурой, специализированными объектами, как поле для занятий регби", – заявил Собянин.
Он отметил, что столица становится более спортивным городом, поэтому жители каждого района должны иметь специальную площадку для занятий физической культурой.
Мэр также добавил, что в нынешнем году в городе проходит глобальная программа по благоустройству городской среды. Он отметил, что в рамках программы будут благоустроены 800 улиц, 140 парков и скверов, а также около тысячи домов и огромное количество транспортных объектов.
"Разворот работ огромен даже для московских масштабов. Каждый из таких объектов должен, конечно, согласовываться с жителями, нести тот образ, который нужен в первую очередь жителям района", – подчеркнул мэр города.
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству Детского Черкизовского парка планируют закончить до конца июля. В ходе благоустройства на территории парка появился кластер альтернативных видов спорта площадью более четырех тысяч квадратных метров. К настоящему времени полностью завершены работы по устройству скейт-парка и памп-трека.
Завершены работы и по обустройству регбийного поля площадью порядка пяти тысяч квадратных метров. На нем полностью заменено покрытие, оборудованы футбольные ворота и новые опоры освещения. Созданы трибуны для зрителей и две трибуны для судей. В ближайшее время появятся также ворота для регби и ограждение.
Расположенная рядом с Детским Черкизовским парком набережная Шитова также будет благоустроена в общей стилистике с парком. В ходе работ там установят семь стел навигации, обустроят беговые дорожки, места отдыха, спортивную зону и игровые площадки для детей. На восточном берегу Черкизовского пруда обустроят навес для хранения каяков детской секции водного туризма.
Детский Черкизовский парк площадью более 14 гектаров расположен в Преображенском районе Москвы рядом со станцией метро "Черкизовская". По соседству находятся стадион "РЖД Арена" и Черкизовский пруд. Комплексное благоустройство Детского Черкизовского парка началось в марте 2019 года. Работы планируют завершить этим летом.
Черкизовский детский парк
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