Набережная Шитова станет пешеходной к концу лета

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Набережная Шитова на востоке столицы станет пешеходной к концу лета. Также пешеходная зона появится на улице Школьная в Таганском районе, сообщает ЦОДД.

"Шитова – о ней просили местные жители. Детские площадки, беговые дорожки, стелы навигации. На прилегающих улицах в два раза расширят тротуары. Жители подъезжать к своим домам смогут по-прежнему", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

На Школьной улице зону для прогулок шириной более 20 метров организуют на участке от дома № 48 до улицы Большой Андроньевской. Предполагается, что средняя ширина тротуаров на Большой Андроньевской, Добровольческой и Рогожском Валу увеличится до четырех метров.

На примыкающей к Черкизовскому пруду набережной Шитова ширина пешеходной зоны составит семь метров. В ходе работ там установят семь стел навигации, обустроят беговые дорожки, места отдыха, спортивную зону и игровые площадки для детей.

10 мая в столице стартовали работы по благоустройству улицы Остоженки и прилегающих переулков – Мансуровского и Кропоткинского. Между этими переулками разобьют сквер, а для автомобилистов организуют парковочные карманы на 90 машино-мест.

Также сообщалось, что до конца года столичные власти намерены завершить реконструкцию набережной Шитова и причала Черкизовского пруда. На набережной пруда обновят причал и террасу, обустроят два деревянных настила для прогулок, а также создадут места отдыха с качелями и беседками.