Крупный скейт-парк откроется на востоке Москвы к осени 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Крупный скейт-парк откроется на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Бирюков рассказал, что возведение объекта происходит в северной части Детского Черкизовского парка. Скейт-парк площадью более 1,5 тысячи квадратных метров планируют построить к осени 2019 года.
Заммэра добавил, что дизайн проекта был разработан с учетом профессионального общества спортсменов-скейтбордистов. "В результате будет сформирован кластер для альтернативных видов спорта, который станет точкой притяжения для детей и молодежи, новой достопримечательностью парка", – заключил он.
Ранее в Детском Черкизовском парке начали строить памп-трек с двумя траекториями трассы общей протяженность 220 метров. Памп-трек будет расположен в северной части парка. Для тех, кто будет проводить тренировки на выносливость, на треке создадут маршрут с 11 поворотами. Опытные велосипедисты смогут отработать технику на траектории из шести поворотов по специальному участку со сложными кочками.
Детский Черкизовский парк расположен в Преображенском районе Москвы рядом со станцией метро "Черкизовская". Недалеко от парка находится футбольный стадион "РЖД Арена" и Черкизовский пруд. Площадь его территории составляет более 14 гектаров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.