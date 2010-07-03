Крупный скейт-парк откроется на востоке Москвы к осени 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Крупный скейт-парк откроется на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Бирюков рассказал, что возведение объекта происходит в северной части Детского Черкизовского парка. Скейт-парк площадью более 1,5 тысячи квадратных метров планируют построить к осени 2019 года.

Заммэра добавил, что дизайн проекта был разработан с учетом профессионального общества спортсменов-скейтбордистов. "В результате будет сформирован кластер для альтернативных видов спорта, который станет точкой притяжения для детей и молодежи, новой достопримечательностью парка", – заключил он.

Ранее в Детском Черкизовском парке начали строить памп-трек с двумя траекториями трассы общей протяженность 220 метров. Памп-трек будет расположен в северной части парка. Для тех, кто будет проводить тренировки на выносливость, на треке создадут маршрут с 11 поворотами. Опытные велосипедисты смогут отработать технику на траектории из шести поворотов по специальному участку со сложными кочками.

Детский Черкизовский парк расположен в Преображенском районе Москвы рядом со станцией метро "Черкизовская". Недалеко от парка находится футбольный стадион "РЖД Арена" и Черкизовский пруд. Площадь его территории составляет более 14 гектаров.

