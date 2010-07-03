В Черкизовском парке начали реконструкцию регбийного поля

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В Детском Черкизовском парке на востоке столицы приступили к реконструкции регбийного поля. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента капремонта.

Как уточнили в ведомстве, регбийное поле реконструируют в рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории площадью более 14 гектаров. На поле, которое расположено в восточной части парка, проводятся занятия учеников школы № 1525, а также футбольных и регбийных секций.

Регбийное поле существует в Черкизовском парке уже более десяти лет, поэтому местами его покрытие износилось. Ограждения и трибуны также нуждаются в ремонте, отметили в ведомстве.

Специалисты уже полностью демонтировали старую игровую зону. Они сняли искусственный газон, разобрали ограду и трибуны, убрали опоры освещения. "В ходе работ по благоустройству будет проведен ремонт старого основания и обновлена инфраструктура регбийного поля", − цитирует сообщение департамента капремонта Агентство "Москва".

По просьбам жителей, новое покрытие поля сделают из искусственной травы. Оно будет соответствовать требованиям Международного Комитета по Регби (IRB).

Как пояснили в ведомстве, искусственное регбийное поле − "универсальный вариант, который подходит как для южных регионов, так и для северных". По словам специалистов, такое поле не только неприхотливо в уходе и долговечно, но и на нем можно играть даже зимой. Кроме того, покрытие из искусственной травы улучшает амортизацию и минимизирует травмы, добавили в пресс-службе департамента.

В игровой зоне поля появится новое ограждение. Там установят регбийные ворота, а также крепления и переносные ворота для игры в мини-футбол. Для зрителей и судей оборудуют новые трибуны. В ходе работ также планируют обновить беговую дорожку вокруг поля и обустроить зону для игры в пинг-понг. Завершить реконструкцию поля хотят уже в этом году.