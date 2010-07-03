Проект нового стадиона "Торпедо" показали в Москве

Фото: www.michelremon.com

Французское архитектурное бюро Michel Remon & Associes выиграло конкурс на реконструкцию стадиона "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, передает Агентство "Москва".

К работам на стадионе планируется приступить во втором квартале 2020 года. Их будет вести ГК "Инград", титульный спонсор футбольного клуба "Торпедо Москва". Сроки строительства оцениваются в два с половиной года. Объем инвестиций в спортивную инфраструктуру может составить от шести до восьми миллиардов рублей.

Председатель совета директоров ГК "Инград" Роман Авдеев заявил, что главная задача, которая стояла перед архитекторами, – сохранить самобытность и дух "Торпедо". Отмечается, что в финал вышли три проекта из Англии, Испании и Франции, но концепция французского бюро в большей степени отвечала требованиям и пожеланиям.

Фото: www.michelremon.com

При посещении стадиона архитекторов впечатлила "Лестница славы". Объект специально воссоздали, и теперь он является неотъемлемой частью будущего стадиона. После реконструкции арена будет соответствовать требованиям Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Вместимость стадиона увеличится до 15 тысяч мест, на территории появится паркинг на 780 машино-мест. Вокруг арены будут созданы специализированные спортивные школы. Стадион "Торпедо" был построен в 1959 году. Изначально арена использовалась в качестве тренировочного поля для футбольной команды ЗИЛа.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции ледового дворца "Сокольники", который до 2015 года являлся домашней ареной хоккейного клуб "Спартак", подготовит Московский государственный строительный университет (МГСУ). Реконструкцию планируют начать в мае 2019 года.