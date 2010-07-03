В Москве планируют открывать до 20 спортобъектов в год

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Ежегодно в столице будут строить и открывать порядка 15–20 спортивных объектов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра города о вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Речь идет как о крупных объектах, так и о небольших центрах в районах Москвы.

В частности, уже ко Дню города в "Лужниках" планируют открыть Дворец водных видов спорта. Полностью закончить работы хотят к августу. После реконструкции здание оформят в стиле хай-тек.

Помимо Дворца водных видов спорта, на территории комплекса появятся Центр художественной гимнастики, ледовый дворец "Кристалл" и теннисный центр. Кроме того, специалисты обновят универсальный спортивный зал "Дружба".

По словам Хуснуллина, Центр художественной гимнастики примет первые соревнования этим летом. Объект сдадут в начале июня.

Он подчеркнул, что арена подойдет как для региональных и международных соревнований, так и для тренировок с концертами. Площадь объекта, строящегося за счет инвестора, составляет 23,5 тысячи квадратных метров.

Ранее Хуснуллин объявил о завершении проходки правого перегонного тоннеля между станциями "Рубцовская" и "Стромынка" БКЛ. По его словам, щит "София" построил порядка 2,4 километра тоннеля на глубине 30 метров.