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12:12

В Детском Черкизовском парке начали строить памп-трек

город благоустройство Мой район

12:12

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Детском Черкизовском парке появится памп-трек с двумя траекториями трассы общей протяженность 220 метров. Работы по обустройству объекта уже стартовали, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Подготовлено песчаное основание, в котором устроена дренажная система, чтобы в элементах трассы не скапливалась вода. Сейчас с помощью песка формируют искусственные препятствия и повороты", – рассказали в пресс-службе департамента капремонта столицы.

Памп-трек будет расположен в северной части парка. Для тех, кто будет проводить тренировки на выносливость, на треке создадут маршрут с 11 поворотами. Опытные велосипедисты смогут отработать технику на траектории из шести поворотов по специальному участку со сложными кочками.

Черкизовский детский парк

Детский Черкизовский парк расположен в Преображенском районе Москвы рядом со станцией метро "Черкизовская". Недалеко от парка находится футбольный стадион "РЖД Арена" и Черкизовский пруд. Площадь его территории составляет более 14 гектаров.

По просьбам горожан вместо предусмотренных проектом деревянных и бронзовых фигур на детских площадках установят современные малые архитектурные формы. Новое предложение обсудят с представителями рабочей группы.

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город благоустройство Мой район

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