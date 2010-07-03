Пожелания жителей учтут при благоустройстве Черкизовского парка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы по просьбам жителей района Преображенское решили усилить контроль за благоустройством Детского Черкизовского парка. Межведомственные проверки в зоне отдыха будут проводиться каждые две недели, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Заказчик усилит контроль за ходом работ и сохранностью зеленых насаждений. Кроме этого, в целях недопустимости заезда строительной техники на травяной покров пути проезда будут обозначены сигнальной лентой", – указано в сообщении.

На регбийном поле будет уложено новое искусственное покрытие. Вместо предусмотренных проектом деревянных и бронзовых фигур на детских площадках установят современные малые архитектурные формы. Новое предложение обсудят с представителями Рабочей группы. Затем примут решение, какое детское оборудование будет в итоге использоваться. Ознакомиться с проектом благоустройства парка горожане могут в специальном информационном павильоне, который открыт с 09:00 до 18:00.

Работы в парке стартовали в конце марта, их планируют завершить к концу года.

По предложению жителей в парке построят скейт-парк и оборудуют памп-трек. Предусмотрено обустройство велодорожки, которая пройдет вдоль восточных границ парка, а в северной части ее закольцуют.