Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На востоке Москвы началось благоустройство Детского Черкизовского парка. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам заммэра, парк имеет большую популярность у жителей района, однако он не отвечает современным требованиям и нуждается в благоустройстве. Бирюков отметил, что работы не нанесут никакого ущерба окружающей среде. "Благоустройство затронет только ту инфраструктуру, которая уже была в парке, но с годами износилась", – подытожил Бирюков.

Заммэра сообщил, что в ходе благоустройства детские площадки преобразятся в тематические зоны – "Лесная сказка", "Путешествия" и "Фотозона". Для активного отдыха в детском парке построят скейт-парк, памп-трек, регбийное поле, а также велосипедную дорожку. Все работы по комплексному благоустройству и озеленению парка планируют завершить в 2019 году.

Детский Черкизовский парк находится в Преображенском районе Москвы рядом со станцией метро "Черкизовская". Рядом с парком находится футбольный стадион "РЖД Арена" и Черкизовский пруд. Площадь его территории составляет более 14 гектаров.