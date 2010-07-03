Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые детские площадки появятся в Детском Черкизовском парке в ходе работ по благоустройству и озеленению. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента капремонта, две обветшавшие детские площадки полностью реконструируют. "Осталось установить игровое оборудование и положить финишный слой травмобезопасного резинового покрытия", – сказано в сообщении ведомства.

На третьей площадке площадью около 1,5 тысячи квадратных метров недавно установили новое оборудование. Там также отремонтировали основание и уложили слой резинового покрытия.

Среди деревьев в южной части парка оборудуют еще одну игровую площадку. Ее площадь составит более 1,2 тысячи квадратных метров. Для детей там установят качели и батуты. Кроме того, неподалеку расположится парковка для велосипедов и самокатов.

А в северо-восточной части Черкизовского парка создадут тематическую площадку "Путешествия" с игровым комплексом в виде фрегата. "На ней дети легко смогут представить себя в роли отважных покорителей морей. Общая площадь игровой зоны составит 650 квадратных метров", – отметили в департаменте капремонта.

Благоустройство парка планируют завершить в этом году.

Ранее сообщалось, что в Детском Черкизовском парке начали строить павильоны проката спортинвентаря и раздевалки. Как рассказали в департаменте капремонта, в северной части Черкизовского парка создадут новый кластер альтернативных видов спорта общей площадью более четыре тысячи квадратных метров. В его состав войдут памп-трек и скейт-парк.