07:48
07:48
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новые детские площадки появятся в Детском Черкизовском парке в ходе работ по благоустройству и озеленению. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как уточнили в пресс-службе столичного департамента капремонта, две обветшавшие детские площадки полностью реконструируют. "Осталось установить игровое оборудование и положить финишный слой травмобезопасного резинового покрытия", – сказано в сообщении ведомства.
На третьей площадке площадью около 1,5 тысячи квадратных метров недавно установили новое оборудование. Там также отремонтировали основание и уложили слой резинового покрытия.
Среди деревьев в южной части парка оборудуют еще одну игровую площадку. Ее площадь составит более 1,2 тысячи квадратных метров. Для детей там установят качели и батуты. Кроме того, неподалеку расположится парковка для велосипедов и самокатов.
А в северо-восточной части Черкизовского парка создадут тематическую площадку "Путешествия" с игровым комплексом в виде фрегата. "На ней дети легко смогут представить себя в роли отважных покорителей морей. Общая площадь игровой зоны составит 650 квадратных метров", – отметили в департаменте капремонта.
Благоустройство парка планируют завершить в этом году.
Ранее сообщалось, что в Детском Черкизовском парке начали строить павильоны проката спортинвентаря и раздевалки. Как рассказали в департаменте капремонта, в северной части Черкизовского парка создадут новый кластер альтернативных видов спорта общей площадью более четыре тысячи квадратных метров. В его состав войдут памп-трек и скейт-парк.
Черкизовский детский парк
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: