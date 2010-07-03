В Черкизовском парке построят павильон проката и раздевалку для спортсменов

В Детском Черкизовском парке продолжаются работы по комплексному благоустройству. Там начали строить павильоны проката спортинвентаря и раздевалки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в столичном департаменте капремонта, в северной части Черкизовского парка создадут новый кластер альтернативных видов спорта. Общая площадь кластера будет превышать четыре тысячи квадратных метров. В его состав войдут памп-трек и скейт-парк. На территории парка также появится инфраструктура для проведения тренировок: велопарковки, зона отдыха для спортсменов, пункт проката оборудования и раздевалка.

В раздевалке спортсмены смогут оставить вещи на хранение, чтобы без помех покататься в скейт-парке или на памп-треке. Неподалеку также расположится зона отдыха площадью около 150 квадратных метров – с лавочками и урнами. Во втором павильоне оборудуют пункт проката и серверную.

Строители уже подготовили основания будущих павильонов и теперь монтируют колонны, связующие балки и конструкции кровли. После этого начнутся работы по внутренней и внешней отделке.

Детский Черкизовский парк площадью более 14 гектаров расположен в Преображенском районе Москвы рядом со станцией метро "Черкизовская". По соседству находятся стадион "РЖД Арена" и Черкизовский пруд. Комплексное благоустройство Детского Черкизовского парка началось в марте 2019 года. Работы планируют завершить этим летом.

Ранее сообщалось, что в парке начали строить памп-трек с двумя траекториями трассы общей протяженностью 220 метров. Опытные велосипедисты смогут отработать там технику на траектории из шести поворотов по специальному участку со сложными кочками. Для тех, кто будет проводить тренировки на выносливость, на треке создадут маршрут с 11 поворотами.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков также рассказал, что на территории Детского Черкизовского парка откроют крупный скейт-парк. Дизайн его проекта разработали с учетом пожеланий профессионального общества спортсменов-скейтбордистов.