Благоустройство Детского Черкизовского парка планируют завершить к концу июля

Фото: портал мэра и правительстсва Москвы/Максим Денисов

Работы по благоустройству Детского Черкизовского парка планируют закончить до конца июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента капитального ремонта.

В пресс-службе рассказали, что в настоящий момент в зоне отдыха завершается устройство спортивных площадок. В ходе благоустройства на территории парка появился кластер альтернативных видов спорта площадью более четырех тысяч квадратных метров. К настоящему времени полностью завершены работы по устройству скейт-парка и памп-трека.

Также завершены работы по обустройству регбийного поля площадью порядка пяти тысяч квадратных метров. На нем полностью заменено покрытие, оборудованы футбольные ворота и новые опоры освещения. Созданы трибуны для зрителей и две трибуны для судей. В ближайшее время появятся также ворота для регби и ограждение.

Для занятий воркаутом для горожан создадут специальную площадку, где будут размещены порядка 80 тренажеров. На ней специалисты предусмотрят также отдельную детскую зону, где появятся семь детских тренажеров. Всего на территории парка для горожан обустроят шесть спортивных площадок.

Ранее сообщалось, что в Детском Черкизовском парке начали строить павильоны проката спортинвентаря и раздевалки.

Детский Черкизовский парк площадью более 14 гектаров расположен в Преображенском районе Москвы рядом со станцией метро "Черкизовская". По соседству находятся стадион "РЖД Арена" и Черкизовский пруд. Комплексное благоустройство Детского Черкизовского парка началось в марте 2019 года. Работы планируют завершить этим летом.

