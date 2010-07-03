В усадьбе "Люблино" увеличат количество плавающих фонтанов

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В усадьбе "Люблино" заменят ныне существующий плавающий фонтан и добавят к нему новые. Работы пройдут в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта.

В Люблинском пруду, площадь которого составляет более 14 гектаров, разместят три плавающих светодинамических фонтана, на месте их будут удерживать тяжелые грузы.

На нижнем уровне фонтанов будет бить в разные стороны поток из 16 струй на 2,5 метра. На верхнем уровне из центра будет бить одна струя на высоту до 10 метров, боковые струи – от 5 до 7 метров.

Поток воды будет напоминать широко раскрытый веер. В сумерках или в темное время суток фонтаны подсветят 20 светильниками. Вода в пруду с помощью фонтанов будет циркулировать, что не даст ей застаиваться и цвести.

В усадьбе уже завершили обустройство большой площадки с круговыми качелями. Также в парке появились шесть детских площадок и две спортивные зоны. Обустроены лодочная станция и павильон для проведения культурно-массовых мероприятий.

На северо-востоке Москвы завершились работы по благоустройству пешеходной зоны на пересечении Угличской и Череповецкой улиц. Новая территория получила название "Лианозовский променад".