В усадьбе "Люблино" увеличат количество плавающих фонтанов

Поделиться в социальных сетях:
Фото: stroi.mos.ru
В усадьбе "Люблино" заменят ныне существующий плавающий фонтан и добавят к нему новые. Работы пройдут в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта.
В Люблинском пруду, площадь которого составляет более 14 гектаров, разместят три плавающих светодинамических фонтана, на месте их будут удерживать тяжелые грузы.
На нижнем уровне фонтанов будет бить в разные стороны поток из 16 струй на 2,5 метра. На верхнем уровне из центра будет бить одна струя на высоту до 10 метров, боковые струи – от 5 до 7 метров.
Поток воды будет напоминать широко раскрытый веер. В сумерках или в темное время суток фонтаны подсветят 20 светильниками. Вода в пруду с помощью фонтанов будет циркулировать, что не даст ей застаиваться и цвести.
В усадьбе уже завершили обустройство большой площадки с круговыми качелями. Также в парке появились шесть детских площадок и две спортивные зоны. Обустроены лодочная станция и павильон для проведения культурно-массовых мероприятий.
На северо-востоке Москвы завершились работы по благоустройству пешеходной зоны на пересечении Угличской и Череповецкой улиц. Новая территория получила название "Лианозовский променад".
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: