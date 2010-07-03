На северо-востоке Москвы открыли Лианозовский променад

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На северо-востоке Москвы завершились работы по благоустройству пешеходной зоны на пересечении Угличской и Череповецкой улиц, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

При входе на территорию так называемого Лианозовского променада со стороны Череповецкой улицы и Тобольского переулка установили арки, которые в темное время суток подсвечиваются.

Также в парадной части, внутри прямоугольных аркад, установили качели, аналогичные тем, что есть на Триумфальной площади. Познакомиться с историей района посетители могут в музее под открытым небом.

Участок променада со смотровыми площадками получил название "зона вдохновения". Там установили фоторамку для пейзажных снимков с видом на Лианозовские пруды.

Рядом с Тобольским переулком обустроили игровую зону. В беседках в форме треугольных аркад горожане смогут сыграть в настольные игры. Работы прошли по программе "Мой район".

Ранее новый сквер открыли на пересечении улицы Дубравной и Пятницкого шоссе в Митине. Там замостили плиткой дорожки, обустроили площадку для отдыха с большой клумбой и высадили деревья.