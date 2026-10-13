Суд в Москве заочно приговорил блогера Майкла Наки к 14 годам колонии

Фото: youtube.com/Майкл Наки (Майкл Наки признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Майкла Наки (признан в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима, передает РИА Новости.

Наказание было назначено по совокупности двух приговоров путем частичного сложения наказаний, уточнил судья Константин Очиров.

Конкретно по делу о призывах к деятельности против безопасности России блогера приговорили к 5 годам. В августе 2023-го его заочно осудили на 11 лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

Кроме того, суд лишил блогера права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 5 лет.

Блогер попал в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности России, в отношении блогера было возбуждено в марте текущего года. По версии следствия, Наки разместил на своем канале видео, содержащее такие призывы.