В Туве двухлетний мальчик упал на чайник с кипятком и получил тяжелые ожоги

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Двухлетнего мальчика с ожогами второй и третьей степени после падения на чайник госпитализировали в Туве, ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в МВД по республике.

Несчастный случай произошел вечером 12 октября в Барун-Хемчикском районе. По данным полиции, ребенок упал на стоявший на полу чайник с кипящей водой. В этот момент рядом с ним находилась бабушка.

Бригада скорой помощи доставила мальчика в Барун-Хемчикский межмуниципальный медицинский центр. Из-за тяжести состояния его поместили в палату интенсивной терапии хирургического отделения. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее в Архангельске девятилетний ребенок получил ожоги, провалившись в яму с кипятком во время прогулки. По данным следователей, опасная яма возникла из-за коммунальной аварии возле жилого дома. Пострадавшую девочку госпитализировали. Прокуратура Архангельской области и НАО взяла под личный контроль проведение проверки по данному факту.