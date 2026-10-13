13 октября, 09:59Происшествия
В Туве двухлетний мальчик упал на чайник с кипятком и получил тяжелые ожоги
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Двухлетнего мальчика с ожогами второй и третьей степени после падения на чайник госпитализировали в Туве, ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в МВД по республике.
Несчастный случай произошел вечером 12 октября в Барун-Хемчикском районе. По данным полиции, ребенок упал на стоявший на полу чайник с кипящей водой. В этот момент рядом с ним находилась бабушка.
Бригада скорой помощи доставила мальчика в Барун-Хемчикский межмуниципальный медицинский центр. Из-за тяжести состояния его поместили в палату интенсивной терапии хирургического отделения. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее в Архангельске девятилетний ребенок получил ожоги, провалившись в яму с кипятком во время прогулки. По данным следователей, опасная яма возникла из-за коммунальной аварии возле жилого дома. Пострадавшую девочку госпитализировали. Прокуратура Архангельской области и НАО взяла под личный контроль проведение проверки по данному факту.