В семи парках Москвы проведут ветеринарные уроки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичных парках "Садовники", "Надежда", "Отрадное", "Ангарские пруды", в парке Олимпийской деревни, в зоне отдыха "Площадь Юности" и в сквере имени Федора Полетаева 31 августа пройдут бесплатные лекции ветеринаров, где также можно будет проверить здоровье питомца и привить его от бешенства. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 11:00 до 19:00 на всех площадках будут дежурить автомобили неотложной ветеринарной помощи. Врачи проведут клинический осмотр домашнего животного и при необходимости сделают прививку, а также подстригут ему когти и почистят уши. При этом рептилий и птиц гражданам советуют оставить дома, так как для ухода за ними нужны особые условия.

Кроме того, с 17:00 до 18:00 устроят лекции на тему "Домашние животные в мегаполисе: основные вопросы и ответы" – там расскажут о наиболее распространенных среди питомцев заболеваниях, правилах содержания животного в городе и подготовке зверя к путешествию или переезду. В парке "Надежда" на 15:00 запланирована беседа с кинологом об основах воспитания собак.

Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин напомнил, что 31 августа в России ежегодно отмечается День ветеринарного работника. По его словам, в свой профессиональный праздник специалисты будут рады поделиться с горожанами знаниями и опытом. Хозяева питомцев смогут задать экспертам любые интересующие их вопросы.

Ранее стало известно, что с 1 сентября по 31 октября в пяти государственных ветклиниках столицы проведут акцию "Ночной прием теперь как днем". Клинический осмотр, операции и различные виды обследований, включая УЗИ и ЭКГ, будут стоить столько же, сколько и в дневное время. Записать питомца на ночной прием у ветеринара можно на портале mos.ru или в приложении "Госуслуги Москвы".