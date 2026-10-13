Эксперт Поздняков: согласование при остеклении балкона нужно в случае перепланировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Согласование для остекления балкона потребуется, если проводимые работы относятся к переустройству или перепланировке. Об этом RT заявил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

"При этом остекление само по себе не всегда образует переустройство или перепланировку: ключевой вопрос – изменяет ли оно конструкцию, планировку либо затрагивает ли общее имущество дома", – сказал эксперт.

По его словам, балкон и лоджия входят в состав квартиры, однако их наружные элементы и фасад могут относиться к общему имуществу многоквартирного дома. Собственник не вправе произвольно менять их так, чтобы это создавало угрозу безопасности, ухудшало внешний вид здания или нарушало права соседей, пояснил он.

В частности, согласование понадобится, если речь идет об изменении несущих конструкций или балконной плиты, расширении балкона за существующие границы, изменении конструкции фасада, объединении балкона или лоджии с комнатой, кухней либо другим внутренним помещением, а также о случаях, когда дом имеет статус объекта культурного наследия.

До начала работ специалист рекомендовал убедиться, что остекление не увеличивает площадь и не выходит за границы балкона, конструкция не перегружает плиту и не нарушает прочность здания, проект не предусматривает демонтаж несущих элементов или объединение с жилым помещением, а региональные правила не устанавливают дополнительные требования к изменению фасада.

Поздняков предостерег, что если работы выходят за пределы стандартного остекления, то до начала ремонта следует обратиться в уполномоченный орган, чтобы получить письменное разъяснение или согласовать проект в установленном порядке. Самовольное выполнение работ может повлечь штраф, а также требование привести помещение в прежнее состояние.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что при установке двери в тамбуре (площадке перед квартирами) важно получить одобрение всех жильцов и согласовать проект на изменение общедомового пространства. В противном случае можно получить штраф.