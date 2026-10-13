Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в центре Санкт-Петербурга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина-пешеход пострадала при столкновении двух автомобилей в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП с участием автомобилей BMW и Ford произошло в 07:50 на перекрестке Садовой и Гороховой улиц. Водители не поделили проезжую часть, после чего одну из машин выбросило на тротуар, где в тот момент стояла женщина.

По предварительным данным, пешеход получила травму ноги, она госпитализирована. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее ДТП с участием грузовика, автомобиля и автобуса № 169 произошло на Филимонковском шоссе в Москве. Грузовой автомобиль не выдержал дистанцию и столкнулся с автобусом, после чего легковой автомобиль врезался в грузовик.