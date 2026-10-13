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13 октября, 10:54

Экономика

Морковь в России подешевела почти на четверть за месяц

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Морковь в крупных торговых сетях России за месяц подешевела почти на четверть, сообщили РИА Новости в аналитическом центре Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

В целом в сентябре минимальная стоимость базовой продовольственной корзины в крупных торговых сетях снизилась на 0,7% по сравнению с августом. Лидерами снижения цен стали овощи борщевого набора. Морковь за месяц подешевела на 24%, картофель – на 19%, белокочанная капуста – на 14%, свекла – на 12,5%, репчатый лук – на 11%.

Кроме того, в сентябре снизились цены на сезонные яблоки – на 5,3%, баранину – на 2,9%. Также снизились цены на хлеб, подсолнечное масло и сахар. Черный чай и гречневая крупа подешевели примерно на 1%.

В годовом выражении цены на социально значимые продукты снизились на 1,6%. Сильнее всего за год подешевели сливочное масло – почти на четверть, рис – на 19%, свинина – на 18%, пшено – на 15% и мука – на 10%. Также снизились цены на хлеб, яйца, вермишель и молоко.

Средняя наценка торговых сетей на товары "первой цены" в сентябре была отрицательной и составила минус 0,3% против 0,3% в июле и августе. Годом ранее показатель составлял 2,8%, а в сентябре 2024 года – 6,6%.

Ниже закупочной стоимости товары "первой цены" сети продавали в 15 из 25 социально значимых категорий. В их числе пшено – почти на 15%, гречневая крупа – на 14,3%, яйца – на 7,7%. Дешевле своей стоимости также продавались подсолнечное масло, морковь, баранина, капуста, рис, сезонные яблоки, свекла, вермишель, сахар, хлеб и тушка цыпленка-бройлера.

Председатель АКОРТ Станислав Богданов подчеркнул, что динамика цен на продукты "первой цены" в сентябре показывает инфляционные издержки по всей цепочке поставок. Новый урожай, поступающий на рынок осенью, дополнительно помогает стабилизировать цены на сезонные товары.

Он добавил, что торговые сети поддерживают потребителей, покрывая низкие наценки и часть стоимости базовых продуктов за счет собственной маржи.

Ранее сообщалось, что красная икра может подорожать на 471% к Новому году. СМИ писали, что цена может вырасти до 30–40 тысяч рублей за килограмм. При этом в конце прошлого года он стоил порядка 7 тысяч рублей.

Причиной дефицита продукта был назван целый комплекс факторов. В частности, в акватории Тихого океана, где традиционно ведется ловля красной рыбы, после потепления вод появилось большое количество акул. Хищники охотятся на лососевых, и их появление совпало с периодом лососевой путины, что нанесло урон улову.

"Новости дня": сезон осеннего редиса начался на столичных ярмарках

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