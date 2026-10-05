Матвиенко предложила отменить налоговые льготы на омары, устрицы и лобстеры

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с инициативой лишить морские деликатесы налоговых послаблений. Об этом политик заявила на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета России на 2027–2029 годы.

Речь идет об омарах, устрицах, лангустинах и лобстерах. Сейчас эти товары облагаются НДС по ставке 10% вместо стандартных 22%.

По расчетам Матвиенко, отмена льготы принесла бы федеральному бюджету около 6 миллиардов рублей дополнительных доходов. Эти средства, по ее мнению, можно направить на социальные нужды, например построить две новые школы или детскую больницу.

"А любители лобстеров, я думаю, от этого несильно пострадают, попросту не заметят", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее в Минсельхозе рассказывали, что в России происходит корректировка цен на мясо птицы, так как долгое время они сохранялись на относительно низком уровне. Так в министерстве прокомментировали информацию, что розничная стоимость охлажденных и замороженных кур на август составляла 263,6 рубля за килограмм, что на 15,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

