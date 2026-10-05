Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 16:05

Экономика

Матвиенко предложила отменить налоговые льготы на омары, устрицы и лобстеры

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с инициативой лишить морские деликатесы налоговых послаблений. Об этом политик заявила на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета России на 2027–2029 годы.

Речь идет об омарах, устрицах, лангустинах и лобстерах. Сейчас эти товары облагаются НДС по ставке 10% вместо стандартных 22%.

По расчетам Матвиенко, отмена льготы принесла бы федеральному бюджету около 6 миллиардов рублей дополнительных доходов. Эти средства, по ее мнению, можно направить на социальные нужды, например построить две новые школы или детскую больницу.

"А любители лобстеров, я думаю, от этого несильно пострадают, попросту не заметят", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее в Минсельхозе рассказывали, что в России происходит корректировка цен на мясо птицы, так как долгое время они сохранялись на относительно низком уровне. Так в министерстве прокомментировали информацию, что розничная стоимость охлажденных и замороженных кур на август составляла 263,6 рубля за килограмм, что на 15,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

Читайте также


экономикаеда

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика