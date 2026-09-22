Минсельхоз России сообщил о корректировке цен на мясо птицы

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В России происходит корректировка цен на мясо птицы, так как долгое время они сохранялись на относительно низком уровне. Об этом заявил Минсельхоз.

Ведомство прокомментировало данные газеты "Коммерсант", которая сообщила, что розничная стоимость охлажденных и замороженных кур в России на август 2026 года составляла 263,6 рубля за 1 килограмм, что на 15,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

В министерстве добавили, что "динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры". В настоящее время в стране осуществляется их корректировка с учетом изменений издержек производства.

Также Минсельхоз отметил, что условия для сохранения устойчивого предложения на рынке создает высокая конкуренция и наличие значительных производственных мощностей. Помимо этого, сами предприятия продолжают принимать меры по повышению эффективности и сдерживанию роста издержек. Российские птицеводческие предприятия, согласно заявлению, стабильны в работе и обеспечивают внутренний рынок в полном объеме.

По данным Росстата, за январь – август 2026 года сельхозорганизации произвели 4,4 миллиона тонн птицы в живом весе.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала анализ финансово-экономических показателей крупнейших производителей маргарина, чтобы оценить, насколько обоснованны устанавливаемые ими оптово-отпускные цены. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры. Ценообразование на рынке промышленного маргарина, по словам представителей службы, находится под постоянным контролем. Отмечается, что группа компаний "Русагро", доминирующая на этом рынке, обязана информировать антимонопольный орган о любом повышении цен более чем на 5%.

