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09 октября, 19:18

Экономика

Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России в сентябре. Цены на него снизились на 13,1%, сообщили в Росстате.

Помимо картофеля, среди плодоовощной продукции заметно упали цены на белокочанную капусту – на 12,7%, морковь – на 12%, репчатый лук и виноград – по 9,5%. Столовая свекла подешевела на 8,9%, яблоки – на 8,6%, лимоны – на 4,3%, сладкий перец – на 2,6%, огурцы – на 2,5%, свежие грибы – на 1,2%, чеснок – на 1,1%.

Ведомство отметило и снижение стоимости сахарного песка на 1,8%, кофе в точках быстрого питания – на 0,9%, а продукции предприятий общественного питания быстрого обслуживания – на 0,8%. Шампанское и печенье также стали дешевле на 0,5%.

В целом, по данным Росстата, в сентябре в России наблюдалась продовольственная дефляция: цены на продукты снизились на 0,01%.

При этом в первом осеннем месяце инфляция в стране составила 0,35% в месячном выражении после дефляции в 0,08% в августе. В годовом выражении рост цен ускорился до 6,35% против 6,33% месяцем ранее.

"Индекс потребительских цен в сентябре 2026 года к августу 2026 года составил 100,35%, к декабрю 2025 года – 105,04%", – говорится в сообщении статистического ведомства.

Цены на продовольственные товары в сентябре в годовом выражении выросли на 5,05%. Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,55% (месяцем ранее – на 0,53%), в годовом выражении рост составил 6,47%. Услуги в сентябре выросли в цене на 0,58% к августу, а к сентябрю прошлого года – на 7,97%.

С 22 по 29 сентября инфляция в России составила 0,12%, а с 29 сентября по 5 октября – 0,96%. С начала октября потребительские цены увеличились на 0,9%. В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин назвал инфляцию главным врагом экономики.

Ранее сообщалось, что красная икра может подорожать в России на 471% к Новому году. Таким образом, цена может вырасти до 30–40 тысяч рублей за килограмм. При этом в конце прошлого года он стоил порядка 7 тысяч рублей.

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