"Мосбилет" собрал осенние спектакли о темных сторонах человеческой души

Фото: Театр на Трубной

Сервис "Мосбилет" представил осеннюю подборку постановок с таинственной и сумрачной атмосферой, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, Московский академический театр сатиры обратился к роману Михаила Булгакова и представил спектакль "Мастер и Маргарита. История любви". В центре постановки – история любви, ради которой герои готовы заключить сделку с дьяволом.

Одна из самых зрелищных сцен – бал у Сатаны с мультимедийными проекциями, спецэффектами и декорациями. Режиссер-постановщик – Антон Непомнящий. На сцене – Евгений Герасимов, Игорь Лагутин, Янина Студилина, Юрий Васильев и другие артисты театра. Посмотреть спектакль можно 24 октября и 21 ноября.

Театр "Школа драматического искусства" поставил спектакль по мотивам повести Роберта Льюиса Стивенсона "Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда". Сюжет стартует с почти безобидного опыта: благополучный и добродушный доктор Джекилл берется исследовать границы собственной морали. Едва отделив свет от тьмы, он выпускает Хайда – двойника, лишенного совести, сомнений и страха перед законом. Постепенно научный опыт оборачивается ловушкой: Хайд набирает силы и подчиняет доктора, который становится пленником собственной тени.

Тему двойничества в этом спектакле раскрывают как тревожное исследование подполья души – того, что подавляется, но не исчезает. Режиссером-постановщиком, автором инсценировки и музыкального оформления выступил Глеб Черепанов. В числе актеров – Андрей Харенко, Евгений Поляков, Константин Сакович, Анастасия Привалова и другие артисты. Увидеть спектакль можно 24 и 30 октября, 4 и 20 ноября.

Спектакль "Обыкновенное чудо" можно посмотреть в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя. Зрителей приглашают в сказочное путешествие по фантасмагорическому миру, который создал главный герой – великий сочинитель. Его внутренние демоны, страхи и вытесненные эмоции воплотились в персонажей с собственными характерами и волей.

Вымышленная вселенная увлечет и самого творца вместе с женой: паре предстоит заново открыть историю своей любви и выбраться из лабиринта, который они построили сами. Режиссер-постановщик – Павел Пархоменко. Играют Дмитрий Высоцкий, Любовь Константинова, Сергей Муравьев, Александр Денисов, Полина Резаева и другие актеры. Даты: 24 октября, 6 и 22 ноября.

Абсурдистский хоррор по пьесе Анастасии Букреевой "Черная пурга" – совместный проект театров "Практика" и "Мастерская Дмитрия Брусникина". Свердлов, офисный служащий, отправляется из столицы в командировку в северный город Н., где все пронизано мистикой. Здесь в страшную метель встречаются и медведи, и мертвые шахтеры, и настоящая любовь – стоит лишь спасаться от холода. К чужакам этот северный мир относится настороженно и отпускать их не спешит.

Свердлов, разыскивая дорогу домой, обходит город и заводит разговоры со случайными прохожими. Беседы наслаиваются и обрываются, привычная реальность смешивается с вязким безвременьем, а к городу приближается черная пурга. В этом странном путешествии герой возвращается к истории своей семьи, замечает в окружающих черты "русскости" и учится принимать скрытые чувства.

Пьеса держится на повторах – они напоминают то ли сказку, то ли магическое заклинание. Северный город на сцене находится в металлическом павильоне, чье наполнение меняется по ходу действия. Режиссер – Сергей Щедрин. Роли исполняют Илья Барабанов, Константин Бобков, Юлия Джулай, Владимир Канухин, Полина Повтарь. Даты: 6 и 7 ноября.

В Театре на Трубной мистика таится в спектакле "Салемские ведьмы" по пьесе Артура Миллера "Суровое испытание". Все начинается с игры девочек в ведьм в лесу, которая оборачивается реальными обвинениями в колдовстве. Люди, знающие друг друга всю жизнь, теперь готовы отправить соседа на смерть, лишь бы спастись самим. В центре этого безумия – фермер Джон Проктор. Ему предстоит выбрать: признаться в том, чего он не совершал, и выжить или отстоять правду ценой жизни.

Сценография воссоздает облик американской деревни XVII века с соломенными крышами, заборами из дерева и колодцами. За сюжетом о средневековых суевериях скрывается история о том, как страх разрушает общество, а всеобщая вера в ложь превращает невиновного в преступника. Режиссер – Дмитрий Астрахан. В ролях – Александр Овчинников, Мирослава Михайлова, Алексей Суренский, Евдокия Германова, Вадим Колганов, Александр Мохов и другие актеры театра. Даты: 23 октября, 12 и 23 ноября.

Театр "Модерн" показывает продолжение истории Чарли Гордона из произведения Дэниела Киза в пьесе "Цветы для Элджернона. 30 лет спустя". Авторы перенесли главного героя на несколько десятилетий вперед, чтобы показать, как могла сложиться его судьба в современном мире.

Когда-то Чарли стал добровольцем в эксперименте доктора Штрауса по искусственному улучшению интеллекта. После операции на мозге его ай-кью стремительно рос, но постепенно терялись личность и связь с окружающим миром. Рядом остались Алиса, принимавшая его таким, какой он есть, и подруга Фэй, показывающая ему настоящую жизнь. Однако любовь и счастье оказались для героя недостижимыми. Спустя 30 лет Чарли вновь ищет место в изменившейся реальности.

В центре постановки – отношения мужчины и женщины, стремление к любви, пониманию и принятию. Технологичность современного мира подчеркивают оригинальные декорации и световые эффекты. Режиссер-постановщик – Юрий Грымов, автор пьесы – Мария Сулчани. Заняты Александр Сериков, Людмила Погорелова, Константин Конушкин, Надежда Меньшова, Алексей Багдасаров, Александр Борисов и другие артисты. Даты: 24 октября и 18 ноября.

В театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова" состоялась премьера "Собачьего сердца". В новой интерпретации повести Булгакова режиссер рассуждает о природе человека и ищет грань между нравственным и искусственно созданным. Сохраняя литературную основу и ироничную интонацию, творческая группа обращается к вопросам, актуальным и сегодня. История превращается в театральное исследование человеческой идентичности и ответственности творца.

Одним из главных выразительных средств становится движение: пластический рисунок не просто дополняет происходящее, а помогает раскрывать замысел постановки. Особое внимание уделили атмосфере врачебной практики 1920–1930-х годов, к работе привлекли медицинских специалистов, они помогли точнее передать детали профессорского быта и клиническую логику эпохи.

Режиссер – Сергей Газаров. Участвуют Федор Лавров, Алексей Шевченков, Виктор Раков, Данила Дзыгар, Сергей Степанченко, Надежда Филиппова и другие артисты труппы. Даты: 17 и 30 октября.

Ранее сервис "Мосбилет" выбрал несколько постановок в столичных театрах, идущих не больше двух часов. Зрители могут посетить их после работы. Например, в Московском академическом театре сатиры можно увидеть "Слишком женатый таксист" по комедии положений Рэя Куни.

Сюжет строится вокруг таксиста Джона Смита, чья жизнь меняется после случайной аварии. Герой пытается выпутаться из череды нелепых ситуаций, но каждая новая ложь только накаляет обстановку, превращая происходящее в абсурд.

