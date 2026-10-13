Ветеринары Москвы рассказали о главных осенних угрозах для домашних животных

Фото: 123RF.com/danyas286

После возвращения с дач домашние животные могут столкнуться с кожными заболеваниями, паразитами, расстройствами пищеварения и обострением хронических болезней. О наиболее распространенных проблемах в осенний период рассказали специалисты государственной ветеринарной службы Москвы, передал портал мэра и правительства столицы.

Чаще всего владельцы обращаются в ветклиники из-за дерматитов, аллергии и других заболеваний кожи и лап. Сырая погода, грязь и слякоть способствуют развитию грибковых инфекций и межпальцевой пиодермии. Чтобы снизить риск таких проблем, ветеринары советуют следить за чистотой шерсти, а после мытья тщательно высушивать ее, особенно между пальцами на лапах.

Еще одна распространенная причина обращений – паразиты. Осенью животные продолжают подвергаться укусам иксодовых клещей, а после дачного отдыха могут привозить домой блох и ушных клещей. Риск заражения повышается, если владельцы прекращают профилактические обработки.

Защиту от иксодовых клещей рекомендуется сохранять до устойчивых заморозков и установления постоянного снежного покрова. Обработки от блох необходимы в течение всего года, так как паразиты способны проникать в квартиры через коммуникации, а также на одежде и обуви людей. При этом важно соблюдать инструкции к используемым препаратам.

Третье место среди причин визитов к ветеринарам занимают нарушения работы пищеварительной системы. По наблюдениям гастроэнтеролога клиники "Коптево" Татьяны Курышевой, осенью к специалистам чаще стали приводить животных с расстройствами желудочно-кишечного тракта. Одной из возможных причин она назвала заражение гельминтами во время пребывания на даче.

Холод и сырость также могут провоцировать обострение хронических заболеваний. У животных возникают рецидивы болезней суставов, сердца и желудочно-кишечного тракта. У кошек проблемы с мочевыделительной системой в этот период обостряются даже чаще, чем у собак.

Для профилактики гельминтозов ветеринары рекомендуют проводить соответствующие обработки каждые три месяца. Кроме того, питомцев следует оберегать от сквозняков и переохлаждения как дома, так и на прогулках.

На даче животных подстерегает и опасность отравления химическими средствами. Инсектициды, ядохимикаты и удобрения необходимо хранить в недоступных для питомцев местах.

"На днях к нам поступила собака, отравившаяся крысиным ядом на собственном участке: хозяева при подготовке к отъезду обработали территорию от грызунов, и собака успела каким-то образом подобрать отраву. К счастью, пациентку привезли очень быстро, ее удалось спасти, и сейчас все хорошо", – рассказала заведующая Красногвардейской ветклиникой Вера Земская.

Еще одно последствие дачного отдыха – травмы после столкновений с другими животными. По данным Кунцевской ветклиники, туда поступило сразу несколько кошек с абсцессами. Все они летом находились на дачах и гуляли без ограничений, а повреждения получили в драках с другими кошками.

Осенью также увеличивается число случаев респираторных заболеваний. В частности, у собак выявляют бордетеллез, известный как питомниковый кашель, или инфекционный трахеобронхит. Инфекция легко распространяется в местах скопления животных.

Кроме того, у питомцев встречаются риниты и бронхиты. Чтобы снизить риск заболеваний, специалисты рекомендуют не допускать переохлаждения и поддерживать здоровье животных.

Ранее ветеринар и зоопсихолог Ангелина Сиротина напомнила об опасности зимней привычки кошек спать на батареях. По словам эксперта, стремление забраться повыше и поближе к теплу может обернуться для питомца серьезными ожогами живота и лап. Особенно рискуют лысые и короткошерстные породы, чья шерсть не защищает кожу от раскаленного металла.