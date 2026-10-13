Певица Клава Кока получила травмы на съемках клипа

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Фадеичев

Певица Клава Кока рассказала, что во время съемок клипа на новую песню получила сильные травмы. Об этом она сообщила на финале "Музыкастинга 9.0" на "Новом Радио", передает "Звездач" в мессенджере MAX.

Новый трек артистка посвятила одному из самых трудных этапов своей жизни. Тогда, по ее словам, у нее появлялись мысли завершить карьеру, а внутреннее состояние серьезно менялось.

"Когда мы снимали клип, я получила сильные травмы, у меня до сих пор есть проблемы с ногой, были ссадины на лице, на руках. По мышце есть проблема", – поделилась она.

Отдельно исполнительница высказалась о браке с блогером Димой Масленниковым. Разочароваться в семейной жизни за два месяца, по ее словам, она не успела.

Певица и блогер сыграли свадьбу в августе 2026 года. По данным инсайдера, торжество было тихим, без лишнего внимания публики.